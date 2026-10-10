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Najveći finansijski promašaj u modernoj istoriji KK Partizan i dalje lagano troši klupske milione dok uopšte ne kroči na parket.

Iako je trener Đoan Penjaroja još pre početka sezone jasno i glasno stavio do znanja da Džabari Parker uopšte nije u takmičarskim planovima, Amerikanac nema nikakvu nameru da se odrekne niti jednog jedinog centa iz svog basnoslovnog ugovora.

Zvuči neverovatno, ali je surova istina – dok se ekipa bori na terenu u Evroligi, Džabari Parker sedi u Beogradu, trenira individualno u opremi kluba i svakog meseca inkasira "ludačkih" 250.000 dolara.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Kada se ta cifra podeli na dane, dolazimo do frapantne računice: ovaj čovek bukvalno svaki dan od Partizana zarađuje 8.330 dolara, a da prstom ne mrdne!

Dakle, još malo pa milion dinara dnevno. Kada legne i uđe u novi dan - već leglo milionče na račun. I tako će biti narednih 300 dana

Niko neće njegovu platu

Rukovodstvo kluba i njegovi agenti mesecima očajnički pokušavaju da pronađu izlaz i analiziraju potencijalne destinacije za pozajmicu ili transfer, ali postoji ogroman problem – niko u Evropi neće da preuzme ugovor od 2,5 miliona dolara za igrača koji apsolutno ne vredi te pare.

- Huventud bi ga rado vratio nakon prošlogodišnje pozajmice, ali španski klub nema ni približno dovoljno novca za njegove apetite.

- Olimpija iz Milana i drugi evroligaši se pominju stidljivo, ali niko nije lud da pokriva ovoliku platu.

Dok se ne pronađe klub koji je spreman da pokrije bar deo njegovih primanja, crno-beli su prinuđeni da plaćaju cenu loših procena iz prošlosti.

Parker ima važeći ugovor i za celu sezonu 2026/2027, što znači da, ako se nešto hitno ne promeni.

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