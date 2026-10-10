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Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor najkorisniji je igrač (MVP) četvrtog kola Evrolige.

Lesor je u ubedljivoj pobedi Panatinaikosa nad Fenerbahčeom (92:74) ostvario indeks 30. Dao je 19 poena (6/9 dvojke, 7/10 slobodna bacanja), a imao je i osam skokova i po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Najveći indeks korisnosti u četvrtom kolu Evrolige imao je Mozes Rajt iz milanske Olimpije - 32, ali je njegov klub ubedljivo poražen od Makabija (97:79).

Bolji po indeksu od Lesora bio je i Kris Duarte iz Baskonije - 31, ali je španski klub poražen kod kuće od Bešiktaša (92:84).

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Matijas Lesor, povreda, operacija, Partizan Izvor: Kurir