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Matijas Lesor proglašen je za MVP-ja četvrtog kola Evrolige, nakon još jedne sjajne partije u dresu Panatinaikosa.

Francuski centar bio je jedan od najzaslužnijih za ubedljivu pobedu nad Fenerbahčeom rezultatom 92:74.

Matijas Lesor Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Ekipa iz Atine tako je upisala četvrti trijumf u isto toliko utakmica.

Panatinaikos igra odlično na početku sezone, a to potvrđuje i stanje na tabeli. Uz Valensiju, grčki velikan jedini je neporaženi tim u elitnom evropskom takmičenju.

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Sukob Matijasa Lesora u Areni Izvor: Kurir