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NBA tržište ulazi u završnu fazu pred početak nove sezone, a to bi moglo da bude posebno zanimljivo i za večite rivale.

Partizan i Crvena zvezda i dalje traže načine da dodatno unaprede svoje sastave, a poslednji talas otpuštanja u najjačoj ligi sveta mogao bi da otvori prostor za nove opcije na evropskom tržištu.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildosa u Partizanu Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Prema zvaničnom kalendaru NBA lige, timovi moraju da formiraju rostere za početak sezone do 19. oktobra u 17 časova po američkom vremenu, dok regularni deo takmičenja počinje 20. oktobra. To znači da se približava period u kojem će pojedini igrači ostati bez ugovora i postati dostupni za angažman u Evropi.

Za Partizan i Crvenu zvezdu to predstavlja potencijalnu priliku, ali i trku sa vremenom. Evroliga je već u toku, utakmice se nižu velikom brzinom, a svaki kvalitetan dodatak mogao bi da bude značajan u borbi za što bolji plasman.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Ipak, nije svaki igrač koji ostane bez NBA ugovora automatski realna opcija za evropske klubove. Pored kvaliteta, važni su finansijski zahtevi, uloga koju igrač očekuje, kao i njegova spremnost da se odmah uklopi u sistem. Zbog toga će izbor morati da bude pažljiv, posebno ako se traži košarkaš koji može odmah da donese konkretnu razliku.

Partizan i Crvena zvezda imaju visoke ambicije, a naredni dani mogli bi da donesu jasniju sliku o tome ko će ostati dostupan na tržištu. NBA "cut" tako postaje važna tačka na košarkaškoj mapi, jer bi poslednji rezovi u Americi mogli da utiču i na rasplet kadrovskih planova večitih rivala u Evroligi.

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