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Ovo bi bio transfer godine za Partizan, ako do njega dođe. "Pijani milioner" Džabari Parker nalazi se na meti Milana. Verovali ili ne.

Prema Sandra Puljezea iz lista "QS", američki krilni centar našao se među igračima koji bi mogli da pojačaju italijanski klub, jer je opšte poznato da Parker nije u planovima Partizana. Igračim naravno, u finansijskim planovima je na mestu broj jedan. Nažalost.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Za sada nema zvanične potvrde da su pregovori između klubova počeli niti da je transfer blizu realizacije, niti koliko je realno da Parker obuče crveno-beli dres italijanskog evroligaša.

Crveno-beli, iz Milana, nalaze se u teškom periodu na početku sezone. Ialijanski tim pretrpeo je poraze od Baskonije, Verone i Makabija, što je pojačalo pritisak pred naredne utakmice.

Parkera vide kao spasioca. Šta reći... Srećno, ako ga dovedu!