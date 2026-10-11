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Markus Hauard napušta Baskoniju i karijeru bi trebalo da nastavi u Zenitu iz Sankt Peterburga, koji sa klupe predvodi dobro poznato lice, Duško Ivanović.

Američki bek tako bi ponovo sarađivao sa crnogorskim stručnjakom, sa kojim je već radio u Vitoriji. Njih dvojica dobro se poznaju iz perioda provedenog u Baskoniji, a sada bi mogli ponovo da udruže snage u ruskom klubu.

1/4 Vidi galeriju Markus Hauard Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, EPA/Filip Singer

Hauard je prethodnih godina važio za jednog od najatraktivnijih bekova evropske košarke, pre svega zbog neverovatnog šuterskog potencijala i sposobnosti da za kratko vreme preuzme kontrolu nad utakmicom. Njegovo ime često se povezivalo sa velikim evropskim klubovima, a među njima se nalazila i Crvena zvezda.

Posebno se govorilo o mogućnosti da Hauard obuče crveno-beli dres nakon dolaska Čime Monekea na Mali Kalemegdan. Njih dvojica su zajedno igrali u Baskoniji, pa se spekulisalo da bi njihovo ponovno spajanje moglo da bude jedna od najvećih transfer priča u evropskoj košarci.

Ipak, do saradnje sa Crvenom zvezdom nije došlo, a čini se da bi Hauard sada mogao da krene potpuno drugim putem i pojača Zenit.

Za Ivanovića bi eventualni dolazak američkog beka predstavljao značajno pojačanje u ofanzivnom delu ekipe. Hauard je igrač koji jednim šuterskim naletom može da promeni tok utakmice, a ponovna saradnja sa trenerom koji dobro poznaje njegove kvalitete mogla bi da bude važan faktor u nastavku karijere.

Ukoliko se transfer realizuje, Zenit bi dobio jedno od najzvučnijih imena dostupnih na evropskom tržištu, dok bi navijači Crvene zvezde mogli samo da se zapitaju šta bi bilo da je nekadašnja želja zaista stigla na Mali Kalemegdan.

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