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Košarkaše Crvene zvezde očekuje zahtevno duplo kolo Evrolige, u kojem najpre gostuju Asvelu (utorak 20.00), a potom dočekuju Pariz (petak 20.00), ali bi crveno-beli u oba susreta mogli da budu suočeni sa ozbiljnim problemima u reketu.

Džonatan Motli je već povređen, a neizvesna je i situacija sa Ebukom Izunduom, koji je protiv Budućnosti iskrenuo zglob. Njegov nastup na predstojeća dva evroligaška meča je pod znakom pitanja, što bi za ekipu predstavljalo dodatni udarac u trenutku kada je svaki raspoloživi igrač važan.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ukoliko Izundu ne bude mogao da pomogne saigračima, stručni štab moraće da pronađe alternativna rešenja na poziciji centra. Tu bi u prvi plan mogli da iskoče Semi Odželej i Vojin Medarević, koji bi po potrebi mogli da preuzmu deo obaveza u reketu i odglume klasične centre.

Odželej svojim fizičkim predispozicijama može da pomogne u duelima sa snažnijim protivnicima, dok bi Medarević mogao da dobije veću ulogu ukoliko se odsustvo visokih igrača produži.

Ipak, takva rešenja nose određeni rizik. Asvel i Pariz predstavljaju dva različita izazova, a Zvezdi će biti potrebno mnogo energije, skoka i čvrstine u reketu kako bi došla do pobeda.

Duplo kolo dolazi u nezgodnom trenutku za crveno-bele, jer bi eventualno odsustvo Izundua uz već povređenog Motlija značajno suzilo mogućnosti u unutrašnjoj liniji. Zato će zdravstveno stanje centra pred put u Francusku biti jedan od ključnih faktora za Zvezdine ambicije u naredna dva evroligaška izazova.

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