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Glavna tema posete čelnika Evrolige jeste zahtev izraelskih klubova da im se što pre omogući povratak međunarodnih utakmica na domaći teren.

1/4 Vidi galeriju Milano - Makabi Evroliga Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sara Angelica/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Makabi se tim povodom oglasio i putem društvenih mreža, potvrdivši da je upravo na inicijativu kluba u nedelju održan niz važnih sastanaka.

"Na inicijativu košarkaškog kluba Makabi Tel Aviv, danas su se izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Gihen sastali sa evropskim ambasadorima i čelnicima kluba. Tokom sastanka, ambasadori su izvestili Buenoa i Gihena o bezbednosnoj situaciji i potpuno normalnoj svakodnevnoj rutini u kojoj se život odvija u Izraelu."

Sličnim povodom oglasio se i Hapoel iz Tel Aviva, koji je takođe organizovao diplomatsku ofanzivu. Vlasnik kluba Ofer Janaj i predsednik Satijav Sahem sastali su se sa čelnicima Evrolige, a razgovor je, prema navodima kluba, protekao u veoma pozitivnom tonu.

"Tema je bila povratak evroligaških utakmica u Izrael. Kasnije će se predstavnicima Evrolige pridružiti i vlasnik Gili Ranan, generalni menadžer Džordž Hinas, kao i prvotimci Vasilije Micić, Tomas Satoranski i Zek Ledej", navedeno je iz Hapoela.

Ipak, uprkos velikim naporima i uveravanjima klubova iz Tel Aviva, teško je očekivati brzu promenu stava Evrolige. Aktuelna vojno-politička situacija na Bliskom istoku i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku za organizaciju međunarodnih sportskih događaja na teritoriji Izraela.

Zbog toga će izraelski klubovi za sada ostati na privremenim domaćim terenima. Makabi svoje utakmice kao domaćin igra u Beogradu, uz planirani prelazak na Kipar, dok je Hapoel Tel Aviv svoje privremeno utočište pronašao u Sofiji.