IZRAELCI ŽELE DA SE VRATE KUĆI: Makabi i Hapoel zahtevaju od Evrolige da se utakmice ponovo igraju uTel Avivu....
Glavna tema posete čelnika Evrolige jeste zahtev izraelskih klubova da im se što pre omogući povratak međunarodnih utakmica na domaći teren.
Makabi se tim povodom oglasio i putem društvenih mreža, potvrdivši da je upravo na inicijativu kluba u nedelju održan niz važnih sastanaka.
"Na inicijativu košarkaškog kluba Makabi Tel Aviv, danas su se izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Gihen sastali sa evropskim ambasadorima i čelnicima kluba. Tokom sastanka, ambasadori su izvestili Buenoa i Gihena o bezbednosnoj situaciji i potpuno normalnoj svakodnevnoj rutini u kojoj se život odvija u Izraelu."
Sličnim povodom oglasio se i Hapoel iz Tel Aviva, koji je takođe organizovao diplomatsku ofanzivu. Vlasnik kluba Ofer Janaj i predsednik Satijav Sahem sastali su se sa čelnicima Evrolige, a razgovor je, prema navodima kluba, protekao u veoma pozitivnom tonu.
"Tema je bila povratak evroligaških utakmica u Izrael. Kasnije će se predstavnicima Evrolige pridružiti i vlasnik Gili Ranan, generalni menadžer Džordž Hinas, kao i prvotimci Vasilije Micić, Tomas Satoranski i Zek Ledej", navedeno je iz Hapoela.
Ipak, uprkos velikim naporima i uveravanjima klubova iz Tel Aviva, teško je očekivati brzu promenu stava Evrolige. Aktuelna vojno-politička situacija na Bliskom istoku i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku za organizaciju međunarodnih sportskih događaja na teritoriji Izraela.
Zbog toga će izraelski klubovi za sada ostati na privremenim domaćim terenima. Makabi svoje utakmice kao domaćin igra u Beogradu, uz planirani prelazak na Kipar, dok je Hapoel Tel Aviv svoje privremeno utočište pronašao u Sofiji.