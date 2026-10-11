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Ovaj meč je sigurno sa pažnjom pratila i Crvena zvezda, pošto je Pariz jedan od dva rivala sa kojim će se sastati sledeće sedmice.

Prvo će crveno-beli gostovati Asvelu u utorak u Vilerbanu, pre nego što ugoste Parižane u petak u Beogradu.

Najefikasniji u redovima Pariza bio je Tajson Etijen sa 17 poena, jedan manje je ubacio Ti Džej Voren, dok je Leo Kavalije dao 15. Nadir Hifi nije uzeo mnogo šuteva, pa je ubacio svega osam poena.

U Strazburu se istakao Bendžamin Greg sa 20 poena.