Slušaj vest

Ovaj meč je sigurno sa pažnjom pratila i Crvena zvezda, pošto je Pariz jedan od dva rivala sa kojim će se sastati sledeće sedmice.

Prvo će crveno-beli gostovati Asvelu u utorak u Vilerbanu, pre nego što ugoste Parižane u petak u Beogradu.

Najefikasniji u redovima Pariza bio je Tajson Etijen sa 17 poena, jedan manje je ubacio Ti Džej Voren, dok je Leo Kavalije dao 15. Nadir Hifi nije uzeo mnogo šuteva, pa je ubacio svega osam poena.

U Strazburu se istakao Bendžamin Greg sa 20 poena.

Pariz sada ima skor 3-0 u Francuskoj, dok je Strazbur ostao na 1-2

Ne propustiteEvroligaVELIKI PREOKRET ZA ZVEZDU: Crveno-beli protiv Pariza ipak u Beogradskoj areni!
zvezda-aris-50261.JPG
EvroligaMAKABI VIŠE NE MOŽE NIŠTA CRVENOJ ZVEZDI! Debakl "Ponosa Izraela" u Parizu - fantastična vest za crveno-bele!
Kodi Miler Mekintajer
EvroligaSAVRŠENO CRVENO-BELO VEČE: Pogledajte kako je Zvezda srušila Pariz i stigla do veoma važne pobede! (VIDEO)
ZVEZDA-PARIS_07.JPG
EvroligaOBRADOVIĆ PRECRTAO VAŽNOG ASA U FINIŠU SEZONE! Trener Crvene zvezde ga više ne vidi u timu?
Saša Obradović