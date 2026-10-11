LOŠA VEST ZA CRVENU ZVEZDU PRED ASVEL! Ovo ne zvuči dobro...
Košarkaši Asvela savladali su Roan rezultatom 96:77 u trećem kolu francuskog LNB prvenstva i tako najavili duel sa Crvenom zvezdom u Evroligi.
Ekipa iz Vilerbana bila je ubedljiva od samog početka, pa je na poluvreme otišla sa prednošću od 45:34. Iako je u trećoj četvrtini imala problema u odbrani i primila 31 poen, domaćin je u završnici ponovo preuzeo kontrolu i stigao do ubedljivog trijumfa.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tremont Voters sa 18 poena, dok je Bot Gah dodao 16, a Igo Beson 14. Na drugoj strani istakao se Darijus Džonson sa čak 29 poena.
Crvenu zvezdu očekuje gostovanje Asvelu u utorak od 20 časova, a francuski tim će u taj duel ući posle ubedljive pobede i sa dodatnim samopouzdanjem. Crveno-beli će morati da budu na visokom nivou kako bi stigli do važnog trijumfa u Evroligi.
BONUS VIDEO: