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Košarkaši Asvela savladali su Roan rezultatom 96:77 u trećem kolu francuskog LNB prvenstva i tako najavili duel sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Ekipa iz Vilerbana bila je ubedljiva od samog početka, pa je na poluvreme otišla sa prednošću od 45:34. Iako je u trećoj četvrtini imala problema u odbrani i primila 31 poen, domaćin je u završnici ponovo preuzeo kontrolu i stigao do ubedljivog trijumfa.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tremont Voters sa 18 poena, dok je Bot Gah dodao 16, a Igo Beson 14. Na drugoj strani istakao se Darijus Džonson sa čak 29 poena.

Crvenu zvezdu očekuje gostovanje Asvelu u utorak od 20 časova, a francuski tim će u taj duel ući posle ubedljive pobede i sa dodatnim samopouzdanjem. Crveno-beli će morati da budu na visokom nivou kako bi stigli do važnog trijumfa u Evroligi.

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