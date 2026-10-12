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Veliki udarac za Real Madrid!

Situacija sa povredom Gabrijela Deka mnogo je ozbiljnija nego što se u prvi mah činilo, a najnovije informacije nagoveštavaju da bi kraljevski klub mogao da ostane bez važnog igrača na duži period.

Kako prenosi španska novinarka Pilar Kasado, argentinski košarkaš moraće na operaciju levog ramena, nakon koje ga očekuje oporavak u trajanju od četiri do pet meseci. Ukoliko se ove prognoze potvrde, Real će se suočiti sa ozbiljnim problemom u nastavku sezone.

1/5 Vidi galeriju Košarkaš Real Madrida Gabrijel Dek Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Povreda mnogo ozbiljnija nego što se mislilo

Dek je propustio dve uzastopne utakmice Real Madrida zbog problema sa ramenom, ali prvobitno nije bilo jasno koliko je povreda ozbiljna.

Argentinac nije nastupio protiv Partizana u četvrtom kolu Evrolige, a potom je izostao i sa utakmice protiv Manrese u španskom prvenstvu.

Trener madridskog kluba Pedro Martinez ranije je upozorio da je situacija ozbiljnija nego što se očekivalo, ali tada još nije bilo konkretnih informacija o daljem toku lečenja. Sada se, prema navodima iz Španije, nazire mnogo teži scenario za kraljevski klub.

Real mora da pronađe rešenje!

Eventualno višemesečno odsustvo Deka predstavljaće ozbiljan izazov za stručni štab Reala, koji će morati da pronađe način da nadoknadi njegov izostanak.

Jedna od mogućnosti jeste izlazak na tržište i potraga za adekvatnom zamenom, dok bi druga bila veće oslanjanje na igrače koji do sada nisu imali značajniju minutažu.

U tom kontekstu, kao potencijalne opcije izdvajaju se Alberto Abalde i Gabrijele Proćida, koji bi mogli da dobiju veću ulogu u rotaciji ukoliko se potvrdi da Dek neće biti na raspolaganju nekoliko meseci.

Problemi sa ramenom vuku se još od leta

Ovo nije prvi put da argentinski košarkaš ima problema sa levim ramenom. Povredu je zadobio još krajem avgusta, tokom nastupa za reprezentaciju Argentine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Dek se tada povredio na utakmici protiv Portorika, a nekoliko dana kasnije ponovo je osetio probleme tokom duela sa Kanadom. Teren je napustio u drugoj četvrtini i više se nije vraćao u igru.

Čini se da problem nije u potpunosti saniran, a ukoliko se potvrde informacije o operaciji i pauzi od četiri do pet meseci, Real Madrid čeka težak period bez argentinskog reprezentativca.

Za madridski klub sada je najvažnije da se utvrdi konačan plan lečenja i oporavka, dok će u međuvremenu stručni štab morati da pronađe način da nadoknadi njegov izostanak.