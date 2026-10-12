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Trener PartizanaĐoan Penjaroja obratio se novinarima pred duel petog kola Evrolige protiv Panatinaikosa, koji će u Beogradskoj areni biti u znaku povratka Željka Obradovića pred navijače crno-belih.

Partizan je sezonu u Evroligi otvorio sa tri uzastopne pobede, ali je potom poražen od Real Madrida, pa će protiv grčkog velikana pokušati da se vrati na pobednički kolosek. Penjaroja je svestan koliko težak zadatak očekuje njegovu ekipu.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Kao prvo, biće ovo jako teška utakmica za nas jer je Panatinaikos dominirao u prva četiri kola i maltene u prvoj četvrtini dobio svaku utakmicu. Znam da će ovo biti posebna utakmica zbog svih ljudi koji dolaze. Ne sumnjam u navijače da će nama pružiti podršku kao što to do sada rade - rekao je Penjaroja.

Veliku pažnju privlači i odnos navijača prema Obradoviću, koji je ostavio dubok trag u Partizanu, ali će ovog puta sedeti na klupi protivničkog tima. Španski stručnjak veruje da će Grobari znati da odvoje poštovanje prema bivšem treneru od podrške aktuelnoj ekipi.

- Ovo nije situacija da jednog trenera vole, a druge da mrze. Zadovoljan sam našim navijačima i razumem ih, znam šta će biti pre utakmice sutra. Pokazaće poštovanje i veliku podršku Željku, ali kada utakmica počne, ne sumnjam da će navijati za Partizan - poručio je trener crno-belih.

Penjaroja je otkrio i kakva je situacija sa povredama. Derek Vilis i Vanja Marinković jedini su igrači koji trenutno nisu na raspolaganju, dok bi svi ostali trebalo da budu spremni za duel.

Govoreći o najvećim pretnjama u redovima Panatinaikosa, trener Partizana izdvojio je veliki broj kvalitetnih košarkaša, ali je upozorio i na igrače koji možda nisu toliko u centru pažnje.

- Izaberite sami. Fransisko, Hejs, Jabusele, Bonga, Badio, Lesor... Važno je da znamo da počinju utakmice s grčkim igračima, a o njima se manje priča. Oni igraju na visokom nivou, Mancukas, Mitoglu i svi oni su zaista sjajni - zaključio je Penjaroja.

Partizan tako očekuje izuzetno težak izazov, u večeri koja će, osim rezultata, imati i snažnu emotivnu dimenziju zbog povratka Željka Obradovića u Beogradsku arenu.

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