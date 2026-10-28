Slušaj vest

Košarkaš Partizana Antonio Rivs rekao je pred debi u Evroligi da su mu prvi utisci o ekipi sjajni i da su mu saigrači pomogli da se prilagodi, kao i da zna da Asvel ima dobar tim i nekoliko NBA igrača.

Rivs će prvi evroligaški meč za Partizan odigrati u sredu od 20 časova na gostovanju Asvelu, u osmom kolu Evrolige.

"Moji prvi utisci su da je ovo sjajna grupa ljudi, svi smo kao jedna familija. Pomogli su mi da se prilagodim", rekao je Rivs.

Rivs je rešio meč protiv Spartaka u ABA ligi, zbog čega je i doveden, jer je ekipa imala loše procente šuta na početku sezone.

"Imamo dosta akcija, gde pokušavam da ostanem sam na šutu za tri poena, saigrači bi trebalo da mi dodaju loptu u pravo vreme. Znam da je to moja igra i da je to moja glavna karakteristika", dodao je Amerikanac.

1/5 Vidi galeriju Partizan doveo NBA pojačanje Foto: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia, Daniel Bartel / Getty images / Profimedia

Upoznat je Rivs večerašnjim rivalom.



"Znam da dosta NBA igrača nastupa za Asvel. Trener im je Toni Parker, tu je Peti Mils. To je utakmica u kojoj moramo da damo sve od sebe", zaključio je Rivs.