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Košarkaši Partizana duplo kolo Evrolige započinju iz Francuske.

Beogradski tim će za ovu utakmicu biti pojačan za skorašnja pojačanja, Antonia Rivsa i Roberta Frenksa, a u utakmicu ulaze u dobroj atmosferi nakon trijumfa u gradskom derbiju u protekloj sedmici.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 U okviru 8. kola crno-beli gostuju Asvelu. Utakmica u "LDLC" areni počinje u 20 časova, a prenos je obezbeđen na TV Arena premium 2.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Grobari na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir