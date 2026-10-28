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Evroliga
CRNO-BELI U LIONU TRAŽE NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Asvel – Partizan?
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Košarkaši Partizana duplo kolo Evrolige započinju iz Francuske.
Beogradski tim će za ovu utakmicu biti pojačan za skorašnja pojačanja, Antonia Rivsa i Roberta Frenksa, a u utakmicu ulaze u dobroj atmosferi nakon trijumfa u gradskom derbiju u protekloj sedmici.
KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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U okviru 8. kola crno-beli gostuju Asvelu. Utakmica u "LDLC" areni počinje u 20 časova, a prenos je obezbeđen na TV Arena premium 2.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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