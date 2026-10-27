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Crveno-beli su ovim slavljem popravili svoj evroligaški bilans na pet pobeda i tri poraza, što im u trenutnom, još uvek nekompletnom osmom kolu donosi sedmo mesto na tabeli.

Identičan učinak dele još i Barselona, Dubai i madridski Real, što najavljuje izuzetno gustu i uzbudljivu borbu u gornjem delu poretka.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na samom vrhu elitnog karavana zacementiran je Panatinaikos, koji sa impresivnim skorom od sedam pobeda i tek jednim neuspehom predvodi tabelu.

Kako je Fenerbahče upisao svoj drugi ovosezonski poraz, ekipa pod vođstvom Željka Obradovića ostala je usamljena na liderskoj poziciji.

Foto: Flashscore

Kada je reč o drugom srpskom predstavniku, Partizan u sredu uveče izlazi na megdan ekipi Asvela, gde će pokušati da popravi svoj trenutni bilans od četiri trijumfa i tri pretrpljena poraza.