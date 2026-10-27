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Košarkaši Partizana u sredu od 20 časova izlaze na megdan francuskom Asvelu u Vilerbanu, u okviru osmog kola najkvalitetnijeg evropskog takmičenja.

Crno-beli na ovo gostovanje stižu na krilima velikog trijumfa nad Crvenom zvezdom u „večitom derbiju”, sa pozitivnim bilansom od četiri pobede i tri poraza.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Taj učinak ekipu trenera Đoana Penjaroje trenutno drži na 11. poziciji elitnog ranga, dok se domaćin Asvel nalazi u znatno težoj situaciji, sa učinkom 2-5 zauzima pretposlednje, 17. mesto na tabeli.

Evroliga je već delegirala i sudijsku trojku za ovaj duel u Francuskoj. Ulogu glavnog arbitra imaće iskusni Španac Huan Karlos Garsija, dok će mu deljenje pravde olakšavati poljski sudija Marčin Kovalski i estonski arbitar Rain Perandi.

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doček za Đoana Penjaroju u Areni Izvor: MONDO