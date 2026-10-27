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Evroliga
BRUTALNA PARTIJA CRVENE ZVEZDE! Pogledajte kako su crveno-beli pobedili Makabi! Ovo su najbolji momenti sa utakmice! VIDEO
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Košarkaši Crvene zvezde upisali su i petu pobedu u Evroligi, pošto su večeras na svom parketu pobedili Makabi rezultatom 100:78 u utakmici osmog kola elitnog takmičenja.
KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Pogledajte najbolje momente sa večerašnje utakmice:
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