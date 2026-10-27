Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa zabeležili su sedmu pobedu u Evroligi i osamostalili se na vrhu.

Četa Željka Obradovića je u 8. kolu na svom terenu savladala Armani iz Milana sa 80:75.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Italijani su ostali pri dnu sa samo jednom pobedom do sada.

Panatinaikos je do pobede došao znatno teže od očekivanog. Praktično, utakmica je bila egal do poslednjeg minuta kada su Matijas Lesor i Kendrik Nan bili precizni sa linije penala i doneli trijumf.

Upravo su njih dvojica i bili najefikasniji kod domaćina, Nan sa 20 poena, a Lesor sa 13.

Goste je predvodio Hol sa 15 poena.

Marko Gudurić je proveo na terenu tek šest minuta sa učinkom od tri poena, jednog skoka i dve asistencije.

Panatinaikos u petak gostuje Efesu, a Armani iste večeri igra novi meč u Atini, i to protiv Olimpijakosa.