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Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali Makabi rezultatom 100:78 i održali su čas košarke izraelskom velikanu.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ko je propustio ovu utakmicu - sledeći snimak mora da pogleda! Ovo su najzanimljiviji detalji Zvezdine magične pobede protiv Makabija u Evroligi.

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Crvena zvezda - Makabi? Krenimo redom...

Nismo često viđali ovako silovit i furiozan ulazak u meč kakav je večeras priredila Crvena zvezda. Dodatnu euforiju na tribinama izazvao je novajlija Kristijan Koloko, koji je na svom zvaničnom debiju postigao uvodna četiri poena i odmah zapalio navijače.

Crveno-beli su od prvog sudijskog zvižduka delovali besprekorno na oba kraja terena, demonstrirajući sjajnu košarku kakva se odavno ne pamti. Zvezda je u potpunosti dominirala u svim segmentima igre, odbrana je zaključala prilaze košu, a u napadu je proradila dalekometna artiljerija, pa je na semaforu već posle sedam minuta igre stajala nestvarna prednost od čak 19 poena.

Gostujući sastav bio je u potpunom nokdaunu i bez ikakvog odgovora na nalete beogradske ekipe. Kada je Karter vezao nekoliko neverovatnih pogodaka van linije 6,75 metara, prednost je na dva minuta pre kraja uvodnog kvartala probila i magičnu granicu od 20 poena razlike.

Iako su gosti u finišu uspeli na kratko da se konsoliduju i dođu do nekoliko lakih poena, Zvezda je ekspresno presekla njihov nalet i prvu deonicu rutinski zaključila uz ogromnih i ubedljivih +19 (34:15).

Crvena zvezda je nastavila u istom furioznom ritmu i tokom druge deonice, ne dozvoljavajući rivalu ni promil šanse da se vrati u meč. Apsolutni režiser te dominacije bio je nezadrživi Karter, koji je ušao u nestvarnu šutersku seriju i bez greške pogodio svih pet uvodnih pokušaja za tri poena (5/5).

Prednost crveno-belih je iz minuta u minut rasla, dok su gosti delovali potpuno razbijeno i bezuspešno pokušavali da pronađu bilo kakav napadački i defanzivni ritam.

Crveno-beli su zadržali impresivan nivo igre sve do isteka prvog poluvremena, pa su na veliki odmor otišli sa ogromnih i potpuno zasluženih 25 poena viška na svom kontu.

Gosti iz Tel Aviva su sa dva brza pogotka van linije 6,75 metara otvorili treći kvartal i nagovestili reakciju. U ovom periodu igre viđena je znatno ravnopravnija i čvršća borba u poređenju sa jednosmernim prvim poluvremenom, Makabi je uspeo da uspostavi kakvu-takvu rezultatsku ravnotežu tokom same deonice, ali je to bilo nedovoljno da se istopi Zvezdina kapitalna prednost ili unese bilo kakva neizvesnost u dalji tok susreta.

U poslednjoj četvrtini sve dileme oko konačnog pobednika već su bile otklonjene, ali Crvena zvezda ni u jednom trenutku nije oborila radnu temperaturu.

Crveno-beli su do samog kraja diktirali žestok ritam, kontrolisali dešavanja na parketu i na krilima fantastične timske partije stavili tačku na više nego ubedljiv i zaslužen trijumf.

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