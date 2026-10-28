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Košarkaši Pariza iznenadili su ekipu Dubaija i slavili su u gostima rezultatom 99:93.

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir