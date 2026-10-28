NaslovnaSportKošarkaEvroligaDubai - Pariz 93:99 Evroliga najzanimljiviji detaljiEvroligaPARIZ ŠOKIRAO DUBAI! Pogledajte kako je francuski tim stigao do pobede (VIDEO)Prenosi: Kurir SportSre, 28.10.2026. 7:56hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborKK Pariz Foto: ÙPtertainment / Sipa USA / ProfimediaSusret je završen rezultatom 93:99...Slušaj vest Košarkaši Pariza iznenadili su ekipu Dubaija i slavili su u gostima rezultatom 99:93. Pogledajte detalje sa ovog meča... Ne propustiteEvroligaMAGIČNA NOĆ CRVENO-BELIH! Ko je propustio Zvezdin ČAS KOŠARKE - ovaj snimak mora da pogleda! (VIDEO)Evroliga"ZVEZDU GLEDAM 68 GODINA! OVAKO NEŠTO..." Crveno-beli demolirali Makabi, a Vlade Đurović poslao moćnu poruku koja ODZVANJA SRBIJOM: Nismo navikli na OVE REČI!EvroligaCRNO-BELI U LIONU TRAŽE NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Asvel – Partizan?EvroligaRIVS ZNA ZAŠTO JE DOVEDEN U PARTIZAN! Amerikanac otkrio svoje glavno oružje pred debi u Evroligi BONUS VIDEO: 01:27 Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir