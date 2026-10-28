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Košarkaši Barselone stigli su do brejka u Minhenu pošto su savladali ekipu Bajerna sa 88:84.

Bajern Minhen - Barselona 84:88 Evroliga Foto: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia

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