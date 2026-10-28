NaslovnaSportKošarkaEvroligaBajern Minhen - Barselona 84:88 Evroliga najzanimljiviji detaljiEvroligaBARSIN BREJK U MINHENU! Pogledajte kako je Barselona stigla do pobede protiv Bajerna (VIDEO)Prenosi: Kurir SportSre, 28.10.2026. 8:00hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborBajern Minhen - Barselona Evroliga Foto: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / ProfimediaSusret je završen rezultatom 88:84...Slušaj vest Košarkaši Barselone stigli su do brejka u Minhenu pošto su savladali ekipu Bajerna sa 88:84. 1/4Vidi galerijuBajern Minhen - Barselona 84:88 Evroliga Foto: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Pogledajte detalje sa ovog meča... Ne propustiteEvroligaPARIZ ŠOKIRAO DUBAI! Pogledajte kako je francuski tim stigao do pobede (VIDEO)EvroligaMAGIČNA NOĆ CRVENO-BELIH! Ko je propustio Zvezdin ČAS KOŠARKE - ovaj snimak mora da pogleda! (VIDEO)Evroliga"ZVEZDU GLEDAM 68 GODINA! OVAKO NEŠTO..." Crveno-beli demolirali Makabi, a Vlade Đurović poslao moćnu poruku koja ODZVANJA SRBIJOM: Nismo navikli na OVE REČI!EvroligaCRNO-BELI U LIONU TRAŽE NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Asvel – Partizan? BONUS VIDEO: 01:27 Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir