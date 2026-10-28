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Košarkaši Panatinaikosa stigli su do sedmog trijumfa u osam ovosezonskih mečeva, ali znatno teže nego što se očekivalo. Ekipa Željka Obradovića savladala je na svom parketu milansku Olimpiju rezultatom 80:75, tek nakon preokreta u samoj završnici susreta. Uporni gosti iz Italije diktirali su ritam i imali prednost tokom većeg dela meča, da bi atinski sastav tek u četvrtoj četvrtini uspeo da prelomi duel u svoju korist.

Ipak, ni nova pobeda nije donela previše razloga za zadovoljstvo srpskom stručnjaku. Panatinaikos se suočava sa problemima zbog povreda nekolicine igrača, što je u javnosti otvorilo brojne polemike o neophodnosti dovođenja pojačanja, naročito na poziciji centra.

Konstantna nagađanja očigledno smetaju Obradoviću, koji je na konferenciji za medije oštro reagovao na pitanje o novoj „petici“.

1/3 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Panatinaikos - Olimpija Milano Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harris Xanthopoulos / Zuma Press / Profimedia

U želji da prekine glasine za koje smatra da remete fokus njegove ekipe, Obradović je otvoreno poručio da ga medijske priče i licitiranje imenima ne dotiču:

"Veoma je dobro što ljudi imaju svoje mišljenje, to mi se sviđa. Ovde je 18.000 ljudi i svi imaju mišljenje o svemu. Imaju pravo na svoje mišljenje. Ja imam svoje, a neko me je postavio ovde da donosim odluke?", rekao je Željko Obradović.

Trener atinskog velikana potom je detaljnije obrazložio svoj stav:

"Verujem u ekipu koju sam imao na raspolaganju večeras, kao i u igrače koji su nedostajali. Posvećen sam svom poslu. Ne čitam, ne gledam, zaista. Ne zanima me. Imam mnogo toga da pripremim za sledeći trening i sledeću utakmicu. Postoje ljudi koji dolaze sa informacijama i govore mi o nekim imenima za koja nikada u životu nisam čuo. To je život koji živimo. Postoje društvene mreže, svi moraju nešto da napišu, da pričaju o nečemu", dodao je trener "zelenih" i zaključio:

"Poštujem to, meni ne predstavlja problem. Verujem u svoj tim i svoje igrače. Vredno rade, veoma su dobri ljudi i posvećuju vreme košarci. To mi je najvažnije i uvek ću to štititi".

Paklen raspored na strani

Nakon serije mečeva pred domaćom publikom, za Panatinaikos sada počinje zahtevna serija gostovanja. Prvi izazov na programu je već u petak protiv Efesa, potom sledi prvenstveni duel sa Arisom za vikend, dok ih 4. novembra očekuje gostovanje Real Madridu.

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