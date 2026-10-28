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Košarkaši Crvene zvezde reagovali su na najbolji mogući način nakon poraza od Partizana u večitom derbiju - u okviru 8. kola Evrolige ubedljivo su nadigrali Makabi. Dok crveno-beli slave važan trijumf, u Tel Avivu je ubedljiv poraz izazvao pravu buru, a „Ponos Izraela” našao se pod baražnom paljbom tamošnjih medija.

Izraelski portal one.co.il izašao je sa jasnim naslovom: Nije pređen ni "cenzus" (granica) od 78 poena: Makabi ponižen u Beogradu, Zvezda slavila sa 100:78!

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U analizi meča, ovaj portal bez uvijanja ističe:

„Izraelski tim upisao je treći uzastopni poraz u svim takmičenjima i ostao na samo dve pobede u elitnom evropskom takmičenju. Ekipa Odeda Kataša odigrala je veoma slabo, posebno u prvom poluvremenu, kada nije uspela da odgovori na ritam koji su nametnuli crveno-beli. Zvezda je već posle prve četvrtine imala ogromnih 34:15, a na poluvremenu je prednost domaćina iznosila čak 55:30.”

Tamošnji novinari apostrofiraju apsolutnu dominaciju beogradskog sastava, koji je maksimalno eksploatisao sve defanzivne propuste rivala i pogađao iz svih pozicija:

„Izraelski predstavnik nije imao rešenje za raspoložene domaće košarkaše, koji su u prvih deset pokušaja za tri poena pogodili čak sedam puta. Makabi je u nastavku uspeo da popravi utisak, a Džimi Klark je sa dve vezane trojke pokušao da pokrene ekipu. Ipak, Zvezda nije dozvolila gostima da ozbiljnije zaprete, pa je rutinski sačuvala veliku prednost do kraja susreta.”

Nakon ovog neuspeha, stolica stratega Odeda Kataša ozbiljno se drma, a mediji u Izraelu ga uveliko vide kao „bivšeg”. Šefu stručnog štaba Makabija nikako u prilog ne ide činjenica da ekipa kao domaćin mečeve igra van Izraela, u Beogradu, a još manje trenutni evroligaški učinak od svega dve pobede i čak šest poraza.

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