Slušaj vest

Beka crveno-belih je odlično služio šut (2/2 za dva poena, 6/10 za tri poena, 2/2 slobodna bacanja), pa je meč završio sa 24 poena, a uz to je imao i pet skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Tajson Karter je sa indeksom korisnosti 26 bio MVP utakmice osmog kola u kojoj je Crvena zvezda u utorak uveče pobedila Izraelce sa 100:78.

"Počeli smo meč dobro. Prošle nedelje (protiv Partizana) smo loše otvorili utakmicu i morali smo da se borimo tokom celog susreta da se vratimo u igru", rekao je Amerikanac nakon utakmice i dodao:

"Već nekoliko mečeva je bilo tako. Želeli smo da otvorimo utakmicu uz mnogo intenziteta i da igramo žestoko u odbrani. Trener Ibon Navaro je naglasio upravo to, da od starta igramo intenzivno i energetično, to smo i uradili".

Šutirao u veći koš

Karter je blistao od starta – postigao je 17 poena u prvom poluvremenu, a meč je otvorio pogodivši svoja prva četiri šuta za tri poena.

1/6 Vidi galeriju Tajson Karter na utakmici Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On je postigao 17 poena u prvom poluvremenu, a pogodio je svoja prva četiri šuta za tri.

"Kada pogodiš prvih nekoliko šuteva, koš definitivno postane veći. Momentum pređe na našu stranu, hranim se energijom navijača i saigrača", zaključiko je bek crveno-belih.

Bonus video: