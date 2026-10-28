Slušaj vest

KK Crvena zvezda demolirala je Makabi u osmom kolu Evrolige (100:78), a junak pobede bio je Tajson Karter, koji je u koš tima iz Izraela isporučio 24 poena.

Amerikanac Tajson Karter poneo je i titulu MVP igrača na ovom meču, jer je imao indeks korisnosti 26.

Tajson Karter na utakmici Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Miljenik Delija

Ali, ko je zapravo Tajson Karter? Novi miljenik navijača Crvene zvezde. Priča o Tajsonu Karteru nije samo priča o američkom beku koji je stigao u Crvenu zvezdu iz španske Unikahe. On potiče iz košarkaške porodice, odrastao je u gradu u kojem je njegov otac bio poznat igrač i trener, a profesionalni put gradio je od univerzitetske košarke do evropskih trofeja.

Najdramatičniji deo njegove dosadašnje karijere dogodio se u Beogradu pre godinu dana. U oktobru 2025. hospitalizovan je zbog plućne embolije koja je zahvatila oba plućna krila. Posle višemesečnog oporavka vratio se na parket. A 27. oktobra 2026. postigao je 24 poena protiv Makabija, što je bio njegov rekord po broju poena u Evroligi.

Tajson Karter u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Počeo u Misisipiju

Tajson Karter rođen je 14. januara 1998. godine u Starkvilu, u saveznoj ameirčkoj državi Misisipi. Visok je 193 centimetra, a igra na poziciji beka šutera i plejmejkera. Odrastao je u rodnom gradu, u sredini u kojoj je košarka imala važnu ulogu u njegovom životu od najranijih godina. Pohađao je lokalnu srednju školu, a potom nastavio obrazovanje i košarkaški razvoj na Univerzitetu Misisipi Stejt.

Njegov životni put je zanimljiv zbog toga što nije iz velikog košarkaškog centra poput Njujorka, ili Los Anđelesa. Napredovao je kroz lokalnu školu i univerzitetski sistem američke košarke, a zatim se dokazao u evropskim klubovima.

Tajson Karter tokom igranja za koledž Misisipi Foto: Printskrin/Instagram

Prvi trener - otac

Najpoznatiji član njegove porodice je njegov otac Greg Karter, koji je imao značajnu ulogu u njegovom košarkaškom razvoju. I on je, kao i njegov sin igrao košarku za Univerzitet Misisipi Stejt. Kasnije je postao trener srednjoškolskog tima Starkvil, gde je igrao i Tajson. Otac i sin povezani su i zanimljivim statističkim podatkom, obojica su tokom koledž karijera postigli više od 1.000 poena u univerzitetskoj košarci.

Kao junior Tajson Karter beležio je oko 17 poena i pet asistencija po utakmici, a njegov tim stigao je do titule šampiona države u svojoj kategoriji. U završnoj godini imao je prosečno 21,3 poena, 5,2 asistencije i 4,4 skoka po utakmici. Godine 2016. proglašen je najboljim srednjoškolskim košarkašem Misisipija prema izboru Gejtorejda.

Tajson Karter diže Zvezdinu publiku na noge Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nije izabran na NBA draftu

Ostao je u matičnoj saveznoj državi i četiri sezone igrao za univerzitetski tim Misisippi Steje Buldogs. Tokom studija napredovao je iz sezone u sezonu, a u poslednjoj godini postizao je 13,9 poena po utakmici. Godine 2020. proglašen je najboljim igračem koji ulazi sa klupe u konferenciji SEC ("SEC Sixth Man of the Year"). U univerzitetskoj karijeri odigrao je ukupno 134 utakmice i postigao 1.352 poena. Bio je posebno dobar u šutu za tri poena, a završio je koledž karijeru kao jedan od uspešnijih trojkaša u istoriji svog univerzitetskog programa

I onda sledi period dokazivanja. Nakon što nije izabran na NBA draftu 2020, Tajson Karter započeo je profesionalnu karijeru u grčkoj Lavriji. Odmah se nametnuo kao važan igrač i pomogao klubu da stigne do finala grčkog prvenstva. U prvoj sezoni prosečno je beležio oko 13,8 poena po utakmici.

Tajson Karter sa peharom u dresu Malage Foto: Dax Images, DAX Images / Alamy / Profimedia

Preko Rusije do Španije

U decembru 2021. prešao je u Zenit, gde je prvi put dobio priliku da igra Evroligu. U ruskom klubu nije imao veliku minutažu, pa je naredni korak u karijeri bio veoma važan. Odlučio se za Španiju i Malagu, gde je igrao od 2022. do 2025. godine. U Malagi je pronašao stabilnost i postao jedan od najvažnijih bekova tima. Sa Unikahom je osvojio dva uzastopna trofeja FIBA Lige šampiona, 2024. i 2025. godine, a 2025. proglašen je za MVP-ja završnog turnira. Osvojio je i dva španska Kupa kralja, 2023. i 2025, a 2023. bio je MVP završnog turnira tog takmičenja.

Karter je tokom leta 2022. pokušao da se izbori za NBA angažman kroz Letnju ligu sa Finiks Sansima, ali nije dobio ugovor koji bi ga odveo u najjaču košarkašku ligu sveta. U Beograd je stigao u leto 2025. kao pojačanje za Evroligu. Pre bolesti je pokazao da može da bude važan ofanzivni igrač, posebno se istakao u pobedi Zvezde nad Fenerbahčeom u Istanbulu, na početku sezone.

Tajson Karter u bolnici, a uz njega Džordan Nvora, Čima Moneke i Kodi Miler Mekintajer Foto: Printskrin/Instagram

Borba za život u Beogradu

Ali... KK Crvena zvezda 12. oktobra 2025. saopštava je da je Karter hospitalizovan u Beogradu. Ubrzo se objavljuje i dijagnoza plućna embolija koja je zahvatila oba plućna krila. Iz bolnice je otpušten posle mesec dana i nastavio je lečenje kod kuće. I dalje nije mogao da igra, a bilo je potrebno dodatno ispitivanje uzroka bolesti.

Oporavak Tajsona Kartera trajao je mesecima, a odsustvo je za njega bilo teško i psihički i profesionalno. U martu 2026. govorio je o pet meseci provedenih van terena. Objasnio je da mu je naročito teško palo to što je, nakon izlaska iz bolnice, morao da prihvati da još ne može da igra. Istakao je da se oseća dobro, ali da želi postepeno da se vrati u ritam ekipe. Uz njega je sve vreme u Beogradu bio njegov otac Greg.

1/10 Vidi galeriju Tajson Karter Foto: Printskrin/Instagram

Krenulo mu u Zvezdi

Tokom leta, KK Crvena zvezda angažovao je za trenera Španca Ibona Navara, koji je odmah insistirao da Tajson Karter ostane u ekipi, jer se njih dvojica odlično poznaju. Sarađivali su više godina u Malagi i osvajali trofeje. Taj potez bio je ključan za Amerikanca, jer je posle priprema, već na početku tekuće sezone pokazao da će biti važan igrač u sistemu Ibona Navara i Crvene zvezde.

Tajson Karter nije košarkaš koji voli da se eksponira u javnosti, kao njegov saigrač Čima Moneke. Živi povučeno, prilično je diskretan kada je u pitanju njegova privatnost. Ima dve ćerke. Posebno je vezan za svoju decu, a one žive u Americi i ne dolaze često u Evropu.