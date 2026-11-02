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Real Madrid je već u problemu zbog povreda Tea Maledona i Mikaela Jantunena koji neće igrati neko vreme i kako stvari stoje propustiće narednih nekoliko sedmica.

1/11 Vidi galeriju Fakundo Kampaco u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, @starsport, Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

To znači da njih dvojica neće igrati protiv Crvene zvezde 12. novembra u Movistar Areni u Madridu, ali postoji šansa da Real bude dodatno oslabljen.

Naime Kampaco nekadašnji igrač Zvezde doživeo je povredu mišića prema pisanju španskih medija.

Ipak nisu naveli konkretno šta je povredio i koliko je povreda teška.

Dodali su da Argentinca čekaju dodatni lekarski pregledi i procena njihovih medicinskih stručnjaka oko raspoloživosti Pedru Martinesu s obzirom na to da su desetkovani povredama.

Kampaco je ove sezone jedan od važnijih igrača Reala, ali mu produktivnost malo opada. U proseku ima oko 11 poena, 5 asistencija i 2 skoka po meču u ACB ligi, dok je u Evroligi na proseku od nešto manje od 10 poena, 4 asistencije i 2 skoka.