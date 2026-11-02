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Evroliga je donela disciplinske odluke nakon incidenata na večitom derbiju  u sedmom kolu elitnog takmičenja, a sankcije su izrečene i Partizanu i Crvenoj zvezdi, koja je gostovala u utakmici odigranoj u organizaciji crno-belih.

KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda će morati da plati novčanu kaznu od 115.000 evra, dok je dodatno kažnjena i zabranom prisustva svojih navijača na narednih pet gostujućih utakmica u Evroligi.

U obrazloženju odluke navedeno je više prekršaja, među kojima su ugrožavanje bezbednosti prisutnih, uvredljivo skandiranje, korišćenje laserskih pokazivača, ubacivanje predmeta na teren, neovlašćeni ulazak na parket, kao i propusti u organizaciji bezbednosnih mera.

Ni Partizan nije izbegao sankcije. Crno-beli su kažnjeni sa 49.000 evra zbog pirotehnike, upotrebe lasera, neprimerenog ponašanja navijača, ubacivanja predmeta na teren i ulaska publike na parket, uz konstatovane nedostatke u bezbednosnoj organizaciji utakmice.

Posebno je zanimljiv deo odluke koji se odnosi na crno-bele, pošto je predviđena i uslovna kazna ograničenja kapaciteta dvorane tokom sezone 2026/27.

Ova mera mogla bi da stupi na snagu ukoliko Partizan ponovi prekršaj definisan članom 29.1. Disciplinskog kodeksa Evrolige.

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Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović