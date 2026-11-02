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Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džons gostovao je u podkastu "Euroinsiders", gde je govorio o mnogim temama vezanim za klub.

Odlazak Željka Obradovića, večiti derbi, odnos sa grobarima i delijama... sve su to bile teme o kojima je Džons govorio.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Svakako, najzanimljiviji je bio deo oko odlaska Željka Obradovića iz Partizana. Govorio je i o upadu grobara na trening.

"Kada sam se povredio nisam bio baš toliko uz tim, pa ne mogu mnogo da govorim. Imao sam štake i bilo je teško stalno biti tu. Ono što sam video jeste da je ekipa pozitivna. Frustrirana što gubi, ali atmosfera je bila okej. I Željko je bio takav, ništa drugačije se nije dešavalo. Bio je ljut naravno zbog serije poraza. Ne znam kada je sve krenulo po zlu. Posle svega, navijači su se okrenuli protiv nas, došli su na treningu i provalili u prostor gde treniramo. Bili smo uplašeni za bezbednost, odlazili smo u teretanu po tegove za slučaj da nam zatrebaju. Nismo želeli, ali mislili smo da ćemo morati da se branimo".

Nastavio je o Željkovom odlasku.

"Ja sam bio na 'drugoj strani'. Navijači koji bi me videli su mi želeli da se oporavim što pre, ali nisu tako reagovali na moje saigrače. Navijači su nam zviždali protiv Bajerna. Oni daju trojku, publika se raduje, mi damo trojku - publika zviždi. To je nešto najluđe što sam video. Razumem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi izbacili. On je otišao. Tih dana svašta sam video na društvenim mrežama i bio sam ljut sve dok nisam pričao sa Željkom. Neću reći o čemu smo pričali, ali posle razgovora sam sve mnogo bolje razumeo".