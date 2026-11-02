Novi plejmejker Zvezde Kris Džons pokazao se kao pravo pojačanje u dosadašnjem delu sezone, međutim uskoro bi mogao da nastane potpuni šok.
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STIGLA POTPUNO ŠOKANTNA VEST: Kris Džons dobio višemilionsku ponudu od crno-belih...
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Džons je ovog leta stigao u redove crveno-belih iz Hapoel Tel Aviva, ali bi već mogao da napusti klub sa Malog Kalemegdana.
Kris Džons Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic
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PAOK je ozbiljno zainteresovan da u svoje redove dovede američkog plejmejkera već sada, pišu grčki mediji.
Ponudio je solunski tim tri miliona evra godišnje Džonsu, ali postoji problem. Džons je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom i ne može tek tako lako da ode, sve se pita Zvezda.
PAOK bi morao da isplati Crvenoj zvezdi obeštećenje za novog plejmejkera, a to je vrlo teško zamisliti usred evroligaške sezone. Male su šanse da Džons obuče crno-beli dres, međutim, sama ponuda PAOK-a govori o tome da je grčki tim ozbiljan u namerama da se ubrzo etablira kao jedna od najjačih ekipa kada je platežna moć u pitanju u Evropi.
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