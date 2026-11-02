Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Džons je ovog leta stigao u redove crveno-belih iz Hapoel Tel Aviva, ali bi već mogao da napusti klub sa Malog Kalemegdana.

1/5 Vidi galeriju Kris Džons Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic

PAOK je ozbiljno zainteresovan da u svoje redove dovede američkog plejmejkera već sada, pišu grčki mediji.

Ponudio je solunski tim tri miliona evra godišnje Džonsu, ali postoji problem. Džons je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom i ne može tek tako lako da ode, sve se pita Zvezda.

PAOK bi morao da isplati Crvenoj zvezdi obeštećenje za novog plejmejkera, a to je vrlo teško zamisliti usred evroligaške sezone. Male su šanse da Džons obuče crno-beli dres, međutim, sama ponuda PAOK-a govori o tome da je grčki tim ozbiljan u namerama da se ubrzo etablira kao jedna od najjačih ekipa kada je platežna moć u pitanju u Evropi.