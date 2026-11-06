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Džej Krauder stigao je u Evropu sa velikim NBA iskustvom, ali priznaje da mu privikavanje na košarku sa ove strane Atlantika ne ide lako.

Amerikanac, koji ove sezone nastupa za Asvel, još se navikava na fizički zahtevniju igru i drugačiji sudijski kriterijum, a njegove izjave o atmosferi u evropskim dvoranama mogle bi da iznenade mnoge.

Nekadašnji NBA košarkaš istakao je da mu je prva pobeda na domaćem terenu, protiv Makabija, bila posebno iskustvo, ali i prilika da shvati koliko je evropska košarka zahtevna.

"Prva pobeda kod kuće, protiv Makabija, bila je sjajno iskustvo. Bila je to veoma teška utakmica, koja mi je pokazala koliko truda i fizičke igre zahteva evropska košarka. Još učim i pokušavam da se prilagodim", rekao je Krauder za "BasketNews".

Atmosfera ga nije ostavila bez teksta

Iako je pre dolaska u Evropu mnogo slušao o navijačima i atmosferi na evroligaškim utakmicama, Krauder priznaje da zasad nije doživeo ništa što ga je potpuno oborilo s nogu.

"Sjajne su dvorane i atmosfera, ali navikao sam na to. Nije baš da sam ostao bez teksta. Doduše, nisam još igrao plej-of u Evropi, možda je tamo drugačije", poručio je Amerikanac.

Posebno je zanimljivo njegovo razmišljanje o Beogradu. Krauder još nije imao priliku da igra u srpskoj prestonici, ali je već osetio deo evropske navijačke strasti tokom gostovanja u Atini.

"Još nisam bio u Beogradu. Igrao sam u Atini, ali utakmica nije bila neizvesna, a ni ja nisam mnogo igrao. Atmosfera jeste odlična. Zapravo, drugačije je, pogotovo za utakmicu regularne sezone. U NBA ne možete da doživite da publika toliko učestvuje u utakmici. To poštujem, ali nije kao atmosfera u plej-ofu. Zato čekam", objasnio je Krauder.

Protiv Partizana pokazao koliko može

Krauder ove sezone u dresu Asvela prosečno beleži 10,9 poena, 4,2 skoka i 3,4 asistencije po utakmici. Protiv Partizana je imao važnu ulogu u završnici, kada je pogodio dva velika šuta i pomogao francuskom timu da stigne do pobede.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Dolazak u Asvel za njega ima i posebnu, porodičnu dimenziju. Njegov otac Kori nastupao je za francuski klub još u sezoni 1997/1998, a Džej sada želi da nastavi priču koju je započeo njegov roditelj.