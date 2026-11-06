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Vasilije Micić ponovo podseća na igrača koji je svojevremeno žario i palio evropskim parketima!

Srpski plejmejker podiže formu u dresu Hapoela iz Tel Aviva, a njegove sve bolje partije nisu prošle nezapaženo. Ipak, posebnu pažnju privukla je emotivna ispovest čoveka koji danas radi sa njim u izraelskom klubu.

Skaut Hapoela Deni Danieli otkrio je da je Micić još od njegovih tinejdžerskih dana bio mnogo više od običnog košarkaša kojeg prati. Srbin mu je bio uzor, idol i igrač čije je snimke gledao čak i tokom služenja vojnog roka!

"Što se tiče Micića, mogu da kažem da sam odrastao gledajući ga. Bio je moj omiljeni igrač kada sam bio tinejdžer. Bio je moj heroj. Dok sam služio vojsku, svaki put kada bih imao slobodnog vremena, gledao sam njegove snimke. Imao je i manje uspešne periode, ali sam uvek verovao u njega. Izuzetno verujem u njegove kvalitete. Poseduje nešto što drugi nemaju", rekao je Danieli, a prenosi "Israel Hajom".

1/6 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Micić podsetio na šampionske dane

Danielijeve reči stižu u trenutku kada Micić ponovo pokazuje zbog čega je godinama bio jedan od najboljih bekova Evrope. Srpski košarkaš posebno je zablistao u velikom derbiju protiv Makabija iz Tel Aviva, kada je ubacio čak 31 poen i predvodio Hapoel do ubedljive pobede rezultatom 105:87.

Takva partija podsetila je navijače na njegove najbolje dane u dresu Anadolu Efesa, sa kojim je dva puta osvajao Evroligu. Micić je tada oba puta bio proglašen za najkorisnijeg igrača završnog turnira, čime je potvrdio status jednog od najvećih evropskih košarkaša svoje generacije.