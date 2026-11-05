Dan donosi želju za pokretom i promenom, preuzmite inicijativu, ali ne sagorevajte. Koristite odlučnost i pažljivo birajte bitke. U ljubavi iskren raz...

Stabilnost vam prija, ali danas vas planetarne energije pozivaju na malu promenu. Prilika se krije u izlaženju iz uobičajenog okvira. Finansije su sta...

Emocije su razigrane, ali danas važnije je postaviti granice. Čuvajte svoj mir, ne preuzimajte teret drugih. Intimni razgovor u krugu porodice donosi ...

Harizma je snažna, ali neka energija ide u saradnju, a ne dominaciju. Vaše ideje su primećene, iskoristite to mudro. U ljubavi toplina i slušanje daju...

Detalji vam daju prednost danas, rešavate nagomilane obaveze i napredujete. Ipak, ne čekajte savršenu okolinu, pokrenite se. Zdravlje traži odmor, tel...

Dan je za balans između vaših želja i očekivanja drugih. Saradnja donosi napredak, ali ne gubite sebe u tome. Ljubavni odnosi mogu se produbiti iskren...

Intuicija je snažna, osećate šta se menja i možete reagovati pre nego drugi primete. Ako ste spremni da se suočite sa istinom, oslobađate se tereta. K...

Želja za slobodom i promenom danas je izražena. Ako vas rutina sputava, vreme je da je izmenite. Putovanja ili nova znanja donose osveženje. U ljubavi...

Vaš trud napokon dobija priznanje. Iako ste često u pozadini, danas se to menja. U poslu i privatno doslednost se isplati. Otvorite se i pokažite svoj...