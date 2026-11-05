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Srpski košarkaš Vasilije Micić postigao je večeras 24 poena u porazu Hapoela od Barselone rezultatom 93:90 u meču 10. kola Evrolige.

Barselona sad ima skor 7-3, a Hapoel 6-4.

Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dario Brizuela je sa 22 poena predvodio Barselonu ka pobedi, 20 je dao Džastin Robinson, 12 Džoš Nibo, a 11 Tajris Martin.

Elajdža Brajant je sa 25 poena bio najefikasniji u Hapoelu, a Micić je uz 24 poena imao i sedam asistencija i tri skoka i jednu ukradenu loptu.

Micić je imao na kraju i šut da uvede meč u produžetak, ali nije pogodio trojku.

(Tanjug)

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Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir