Srpski košarkaš Vasilije Micić postigao 24 poena u porazu Hapoela od Barselone
Evroliga
MICIĆ PROMAŠIO ŠUT ZA PRODUŽETAK: Vasa briljirao protiv Barselone, ali nije pogodio poslednji šut na meču
Slušaj vest
Srpski košarkaš Vasilije Micić postigao je večeras 24 poena u porazu Hapoela od Barselone rezultatom 93:90 u meču 10. kola Evrolige.
Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Dario Brizuela je sa 22 poena predvodio Barselonu ka pobedi, 20 je dao Džastin Robinson, 12 Džoš Nibo, a 11 Tajris Martin.
Elajdža Brajant je sa 25 poena bio najefikasniji u Hapoelu, a Micić je uz 24 poena imao i sedam asistencija i tri skoka i jednu ukradenu loptu.
Micić je imao na kraju i šut da uvede meč u produžetak, ali nije pogodio trojku.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši