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Košarkaši Pariza pobedili su večera kao gosti Efes rezultatom 95:90 u meču 10. kola Evrolige iako je za domaće nekadašnji član Partizana Kameron Pejn postigao čak 33 poena.

 Pariz je tako zabeležio i treću uzastopnu pobedu na gostovanju.

Oba kluba sad imaju učinak 4-6 i u donjoj su polovini tabele.

Nadir Hifi je predvodio Pariz do pobede sa 28 poena, Džared Roden je dao 14, Ti Džej Voren 13, a Tajson Etijen 12 poena.

Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn bio je najefikasniji na meču u i Efesu sa 33 poena, što mu je lični rekord u Evroligi. Kolin Malkolm je dao 20 poena, a još jedan bivši košarkaš Partizana Bruno Fernando 14.

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