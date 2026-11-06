Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
Evroliga
CRNO-BELI POD IMPERATIVOM POBEDE: Kad i gde možete da gledate Partizan - Makabi?
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Košarkaši Partizana dočekaće Makabi u 10. kolu Evrolige.
Utakmica je na programu od 20.45 časova u beogradskoj "Areni".
KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Biće ovo prvi u nizu od četiri utakmice na domaćem terenu i prilika da Partizan popravi bodovni saldo, koji u ovom trenutku iznosi 4 pobede i 5 poraza.
Sa druge strane, Makabi ima dve pobede u devet kola.
Posle Makabija, Partizan će ugostiti Baskoniju, Valensiju i Bešiktaš.
Meč Partizan – Makabi direktno će prenositi TV Arena 2 premium.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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