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Košarkaši Partizana dočekaće Makabi u 10. kolu Evrolige.

Utakmica je na programu od 20.45 časova u beogradskoj "Areni".

KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Biće ovo prvi u nizu od četiri utakmice na domaćem terenu i prilika da Partizan popravi bodovni saldo, koji u ovom trenutku iznosi 4 pobede i 5 poraza.

Sa druge strane, Makabi ima dve pobede u devet kola.

Posle Makabija, Partizan će ugostiti Baskoniju, Valensiju i Bešiktaš.

Meč Partizan – Makabi direktno će prenositi TV Arena 2 premium.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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