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Košarkaši Crvene zvezde u 10. kolu Evrolige gostuju Olimpijakosu.

Poznat je odnos ovih klubova i prisnost koju gaje, ali kada je teren u pitanju, tu nema popuštanja.

Crvena zvezda - Široki Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Olimpijakos je trenutno drugi sa sedam pobeda u devet utakmica, dok Zvezda ima pobedu manje.

Utakmicu iz Atine možete da gledate u prenosu od 20.15 časova na kanalu TV Arena Premium 1.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir