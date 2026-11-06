Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta
Evroliga
DERBI BRATSKIH KLUBOVA ZA VRH TABELE: Kad i gde možete da gledate Olimpijakos - Crvena zvezda?
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Košarkaši Crvene zvezde u 10. kolu Evrolige gostuju Olimpijakosu.
Poznat je odnos ovih klubova i prisnost koju gaje, ali kada je teren u pitanju, tu nema popuštanja.
Crvena zvezda - Široki Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Olimpijakos je trenutno drugi sa sedam pobeda u devet utakmica, dok Zvezda ima pobedu manje.
Utakmicu iz Atine možete da gledate u prenosu od 20.15 časova na kanalu TV Arena Premium 1.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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