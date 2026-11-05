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Košarkaši Valensije pobedili su na gostujućem terenu Olimpiju iz Milana 84:73 (24:15, 16:22, 11:22, 33:14), u utakmici 10. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Kameron Tejlor sa 17 poena. Armoni Bruks je dodao 16 poena, dok je Ti Džej Šorts postigao 15 poena.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Leandro Bolmaro sa 16 poena.

Srpski bek u ekipi Olimpije Marko Gudurić postigao je devet poena.

Valensija je treća na tabeli sa sedam pobeda i tri poraza, dok Olimpija zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 1/9.

Valensija će u narednom kolu dočekati Bajern Minhen, dok će Olimpija u Milanu biti domaćin protiv Žalgirisa.

Bajern Minhen je na gostujućem terenu u Lionu pobedio Asvel 97:95 (20:21, 25:24, 28:21, 24:29), i prekinuo svoj niz od četiri uzastopna poraza u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Bajerna bio je Ostin Vajli sa 22 poena i devet skokova, dok je srpski krilni centar Vladimir Lučić dodao 18 poena i osam asistencija.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Peti Mils sa 22 poena, dok je Bof Gač dodao 18 poena.

Bajern Minhen zauzima 17. mesto na tabeli sa tri pobede i sedam poraza, dok se Asvel nalazi na 16. poziciji sa skorom 4/6.

Bajern Minhen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Valensije, dok će Asvel u Lionu dočekati Bešiktaš.