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Preostale četiri utakmice 10. kola Evrolige biće odigrane u petak.

Dve će biti posebno zanimljive ljubiteljima košarke u Srbiji, pošto u njima nastupaju Crvena zvezda i Partizan.

KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Crveno-beli će prvi na teren, pošto od 20.15 časova gostuju Olimpijakos.

Pola sata kasnije u beogradskoj "Areni" Partizan će dočekati Makabi.



Standings provided by Sofascore

U sredu je odigrano pet utakmica, a njihov ishod poremetio je stanje na tabeli. Crvena zvezda je pala za tri mesta i sa šeste pozicije ulazi u meč u Atini.

Sa druge strane, Partizan je zadržao 12. poziciju sa četiri pobede.

Naravno, večiti rivali sada imaju šansu da poprave svoj položaj.

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