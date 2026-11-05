večiti rivali sada imaju šansu da poprave svoj položaj posle 10. kola
Evroliga
ZVEZDA PALA, PARTIZAN ZADRŽAO POZICIJU: Ovako izgleda tabela Evrolige pred duele večitih rivala u 10. kolu
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Preostale četiri utakmice 10. kola Evrolige biće odigrane u petak.
Dve će biti posebno zanimljive ljubiteljima košarke u Srbiji, pošto u njima nastupaju Crvena zvezda i Partizan.
KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Crveno-beli će prvi na teren, pošto od 20.15 časova gostuju Olimpijakos.
Pola sata kasnije u beogradskoj "Areni" Partizan će dočekati Makabi.
Standings provided by Sofascore
U sredu je odigrano pet utakmica, a njihov ishod poremetio je stanje na tabeli. Crvena zvezda je pala za tri mesta i sa šeste pozicije ulazi u meč u Atini.
Sa druge strane, Partizan je zadržao 12. poziciju sa četiri pobede.
Naravno, večiti rivali sada imaju šansu da poprave svoj položaj.
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