NaslovnaSportKošarkaEvroligaEfes - Pariz 90:95 Evroliga najzanimljiviji detaljiEvroligaPARIZ IZNENADIO EFES U GOSTIMA: Pogledajte detalje sa ovog meča! (VIDEO)Prenosi: Kurir SportPet, 06.11.2026. 10:08hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborFoto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaSusret je završen rezultatom 90:95...Slušaj vest Košarkaši Pariza napravili su brejk i iznenađenje te su savladali Efes rezultatom 95:90. Pogledajte detalje sa ove utakmice... Ne propustiteKvotaCRNO-BELI JURE POBEDU U BEOGRADU! Partizan je favorit protiv Makabija - evo šta kažu kladionice!KvotaZVEZDA JE AUTSAJDER U GRČKOJ! Olimpijakos ima ulogu favorita - evo šta kažu kladionice!EvroligaCRNO-BELI POD IMPERATIVOM POBEDE: Kad i gde možete da gledate Partizan - Makabi?Evroliga"NISAM OSTAO BEZ TEKSTA!" NBA veteran progovorio o evropskim navijačima, pa pomenuo BEOGRAD! BONUS VIDEO: 01:27 Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir