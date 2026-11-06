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Košarkaši Pariza napravili su brejk i iznenađenje te su savladali Efes rezultatom 95:90.

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir