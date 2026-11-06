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Partizan večeras od 20.45 u Beogradskoj areni dočekuje Makabi iz Tel Aviva u utakmici 10. kola Evrolige, a ovaj duel donosi neobičan košarkaški obračun. Na jednoj strani je tim koji se najviše muči sa postizanjem poena, a na drugoj ekipa koja protivnicima dopušta da pune koš kao od šale.

Crno-beli su na učinku od četiri pobede i pet poraza, dok Makabi ima samo dva trijumfa na devet utakmica. Ipak, mnogo zanimljivija od samog pogleda na tabelu jeste statistika koja otkriva gde bi Partizan mogao da pronađe put do pobede. Ekipa Đoana Penjaroje ima najlošiji napad u takmičenju, ali izraelski tim ima odbranu koja je još veći problem - prima čak 94,7 poena po meču!

Partizanov napad – najveća glavobolja crno-belih

Ako se pogleda učinak iz prvih devet kola, jasno je zbog čega navijači Partizana imaju razloga za nervozu. Crno-beli postižu svega 78,4 poena po utakmici, što je najslabiji učinak u Evroligi. Posebno zabrinjava šut za tri poena, koji iznosi svega 30,4 odsto.

Ni ostali procenti nisu za pohvalu. Partizan za dva poena pogađa 53,6 odsto pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja na 67,4 odsto. Dakle, ekipa ne kuburi samo sa jednim segmentom igre, već joj je potrebno ozbiljno poboljšanje realizacije.

Zanimljivo je da su crno-beli na startu sezone pokazali da mogu da budu veoma efikasni, ali su takve partije postale retkost. Posle uvodnih utakmica, u kojima su uspevali da prebace i granicu od 90 poena, ofanzivni učinak je značajno opao. Preko 80 poena ubacili su još samo Crvenoj zvezdi, a u poslednjim evroligaškim mečevima protiv Panatinaikosa i Fenerbahčea zaustavili su se na 55, odnosno 65 poena.

Ipak, u poslednja dva kola vidi se makar mali pomak. Protiv Asvela su postigli 75, a protiv Žalgirisa 80 poena. To još nije nivo koji navijači priželjkuju, ali može da bude nagoveštaj boljih dana.

Makabi prima skoro 95 poena po utakmici!

Dok Partizan traži način da popravi napad, Makabi ima problem koji bi mogao ozbiljno da odgovara domaćinu. Izraelski tim u proseku prima čak 94,7 poena po utakmici i najlošiji je u Evroligi po tom parametru.

Brojke dodatno oslikavaju razmere problema: - Zvezda im je ubacila 100 poena, Pariz 99, a Real Madrid čak 113. Ni poraz od Bešiktaša, koji mu je krajem septembra postigao 103 poena, nije bio slučajan incident. Odbrana ekipe iz Tel Aviva već duže vreme ne uspeva da pronađe rešenje.

Tu se otvara velika prilika za Partizan. Crno-beli postižu 78,4 poena po utakmici, ali Makabi prima čak 94,7. Razlika je ogromna, a domaćin bi mogao da iskoristi upravo ono što mu je do sada najviše nedostajalo - prostor za lake poene.

Penjaroja dobio pojačanja, vraća se i Marinković

Partizan u ovaj duel ulazi sa nekoliko razloga za optimizam. Antonio Rivs i Robert Franks trebalo bi da donesu dodatnu širinu i kvalitet u napadu, dok je povratak kapitena Vanje Marinkovića još jedna važna vest za crno-bele.

Marinković je protiv Kluža u ABA ligi, u pobedi 97:77, upisao osam poena, što je ohrabrujući signal posle dužeg odsustva. Taj meč pokazao je da Partizan može da bude znatno raspoloženiji u napadu nego što je to bio slučaj u pojedinim evroligaškim utakmicama.

Ipak, Penjaroja neće imati kompletan sastav. Prema dostupnim informacijama, Tonje Džekiri i Derek Vilis su van stroja, dok Makabi ne može da računa na Ifea Lundberga, koji se oporavlja od povrede kvadricepsa. Izostanak bivšeg igrača Partizana mogao bi da bude važan faktor u organizaciji igre gostiju.

Makabi prošle sezone dva puta slavio protiv Partizana

Postoji i dodatni motiv za crno-bele. Makabi je dobio oba međusobna duela u prošloj sezoni Evrolige. U Beogradu je slavio ubedljivo, rezultatom 112:87, dok je u Tel Avivu bio bolji sa 95:93.

To je još jedan razlog zbog kojeg će domaćin želeti da pred svojim navijačima pokaže drugačije lice i prekine taj niz.