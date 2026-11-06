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Crvena zvezda i Partizan i dalje su među favoritima za dobijanje statusa franšiza Evrolige.

Kao bomba je odjeknula vest iz španskih medija da su srpski klubovi praktično ispali iz te trke.

Mediji na Pirinejima prenose i da večiti rivali nisu među pet glavnih kandidata koje je Evroliga predstavila suvlasnicima. Na tu listu je naknadno dodat i solunski PAOK, pa je sada u igri ukupno šest kandidata: Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel Tel Aviv, Maksima Roma, PAOK.

Međutim, kako Kurir saznaje iz pouzdanih izvora, nije sve izgubljeno za Partizan i Crvenu zvezdu. Naprotiv.

Kako smo saznali, španski i izraelski mediji pokušavaju da guraju svoje timove, a stvarno stanje stvari je da večiti rivali nisu eliminisani iz te borbe i da i dalje imaju velike šanse.

Imaju potvrde

Crvena zvezda i Partizan imaju neophodne finansijske garancije da postanu franšize. Za Partizan je garantovala OMR grup (vlasništvo Ostoje Mijailovića), dok će ime Zvezdinog garanta biti poznato u najskorijem periodu.

U pitanju su garancije za prvu ratu od 12,5 miliona evra, ali i za kompletnu sumu od 50 miliona koliko večite košta franšiza.

Kako smo saznali, i Partizan i Crvena zvezda čine sve da ostanu na košarkaškoj mapi Evrope.

Čelnici dva kluba hoće da ispune sve što se traži od njih kako bi tokom velike reorganizacije Evrolige postali nove franšize.