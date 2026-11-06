UŽASNE VESTI ZA PARTIZAN PRED VEČERAŠNJU UTAKMICU PROTIV MAKABIJA! Đoan Penjaroja u ogromnom problemu!
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Makabija u okviru 10. kola Evrolige, a strateg crno-belih Đoan Penjaroja pred duel u Beogradskoj areni našao se pred pravom kadrovskom glavoboljom.
Nakon što je Tonje Džekiri već izvesno vreme van stroja, novi žestok udarac za beogradski tim predstavlja povreda startnog centra Kevarijusa Hejsa.
Američki košarkaš doživeo je lakšu povredu ramena, ali prema saznanjima „Mozzartsporta“, taj peh ga gotovo sigurno eliminiše iz protokola za predstojeći evroligaški okršaj.
Budući da ovakva vrsta povrede iziskuje strogo mirovanje i pauzu kako bi se izbegle teže komplikacije, Penjaroja je doveden u situaciju da mora drastično da rotira i osloni se na jedinu preostalu klasičnu opciju pod obručima, iskusnog francuskog centra i bivšeg kapitena Žofrija Lovernja, pred kojim je zadatak da iznese ogroman teret i neutrališe unutrašnju liniju „ponosa Izraela“.