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21:08

12'

Tanasković vezuje četiri poena - 32:26

21:07

11'

Tanasković pogađa za 30:26.

Kolson pogađa za tri - 30:26.

21:04

2. četvrtina

Partizan je imao i 16 poena viška (23:7), ali je prvu četvrtinu dobio sa samo pet poena - 28:23.

Vildosa se u finišu četvrtine požalio na povredu.

21:02

10'

Kolson iz ugla pogađa trojku pod faulom - 28:21. Promašio je dodatno bacanje. 

Makabi je prišao na samo pet poena - Tajs je precizan - 28:23

21:01

9'

Makabi preko Tajsa dodatno smanjuje - 25:18.

Stivens pogađa trojku - 28:18. Četvrta asistencija Džonsa.

20:57

8'

Madar dodatno smanjuje - 25:13

Hord pogađa za tri poena - 25:16. Makabi je u naletu - 9:2. 

20:57

7'

Madar dodatno smanjuje - 23:11.

Stivenst povećava na 25:11

20:55

6'

Trojka Tompsona, njegova treća - 23:7. Šta rade crno-beli u šutu za tri, treća njegova, ukupno peta Partizana iz šest pokušaja.

Briset stiže do poena - 23:9

20:52

5'

Četvrta trojka Partizana, ovog puta je Tompson strelac - 18:7. Tajm-aut za Kašaša.

Frenks u kontri postiže svoj sedmi poen - 20:7

20:50

4'

Pajola u kontri postiže poene - 12:5

Lif pogađa - 12:7

Džons upisuje trojku - 15:7. Treća trojka crno-belih.

20:49

3'

Frenks pogađa prvu trojku za Partizan - 7:3

Lif smanjuje rezultat - 7:5

Tompson pogađa trojku - 10:5. Dve vezane trojke za crno-bele.

20:48

2'

Lovernj ispravlja promašaj i zakucavanjem donosi Partizanu prvo vođstvo - 4:3

20:46

1'

Makabi otvara meč sa 2+1 - 0:3. Poentirao je Volas.

Prve poene za Partizan pogađa Frenks - 2:3

20:42

1. četvrtina

Startne petorke

Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Frenks, Lovernj.

Makabi: Klark, Volas, Briset ,Lif, Bejkot.

20:35

Bolnica u Partizanu

Košarkaši Partizana u seriju od četiri utakmice na domaćem terenu ulaze prilično oslabljeni.

Derik Vilis i Tonje Džekiri su od ranije van stroja zbog povreda, a pridružio im se pred ovaj meč i Kevarijus Hejs.

No, i pored toga ima i jedno iznenađenje. Đoan Penjaroja je precrtao Kajla Olmena za ovaj meč. Olmen nije igrao previše u poslednje vreme.

16:15

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:10

Sastavi

PARTIZAN - MAKABI

Hala: Arena

Sudije: Mehdi Difala, Manuel Atard, Kristijan Tajs

PARTIZAN: Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja

MAKABI: Hord, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.. Trener: Oded Kašaš