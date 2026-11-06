PARTIZAN - MAKABI: Crno-beli silovito krenuli, pa stali
Košarkaši Partizana u 10. kolu Evrolige dočekuju Makabi.
Utakmica se igra od 20.45 u beogradskoj "Areni".
Partizan je na 12. mestu sa učinkom 4-5, dok je Makabi 18. sa dve pobede.
2. četvrtina
Partizan je imao i 16 poena viška (23:7), ali je prvu četvrtinu dobio sa samo pet poena - 28:23.
Vildosa se u finišu četvrtine požalio na povredu.
10'
Kolson iz ugla pogađa trojku pod faulom - 28:21. Promašio je dodatno bacanje.
Makabi je prišao na samo pet poena - Tajs je precizan - 28:23.
9'
Makabi preko Tajsa dodatno smanjuje - 25:18.
Stivens pogađa trojku - 28:18. Četvrta asistencija Džonsa.
6'
Trojka Tompsona, njegova treća - 23:7. Šta rade crno-beli u šutu za tri, treća njegova, ukupno peta Partizana iz šest pokušaja.
Briset stiže do poena - 23:9.
5'
Četvrta trojka Partizana, ovog puta je Tompson strelac - 18:7. Tajm-aut za Kašaša.
Frenks u kontri postiže svoj sedmi poen - 20:7.
4'
Pajola u kontri postiže poene - 12:5.
Lif pogađa - 12:7.
Džons upisuje trojku - 15:7. Treća trojka crno-belih.
3'
Frenks pogađa prvu trojku za Partizan - 7:3.
Lif smanjuje rezultat - 7:5.
Tompson pogađa trojku - 10:5. Dve vezane trojke za crno-bele.
1'
Makabi otvara meč sa 2+1 - 0:3. Poentirao je Volas.
Prve poene za Partizan pogađa Frenks - 2:3.
1. četvrtina
Startne petorke
Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Frenks, Lovernj.
Makabi: Klark, Volas, Briset ,Lif, Bejkot.
Bolnica u Partizanu
Košarkaši Partizana u seriju od četiri utakmice na domaćem terenu ulaze prilično oslabljeni.
Derik Vilis i Tonje Džekiri su od ranije van stroja zbog povreda, a pridružio im se pred ovaj meč i Kevarijus Hejs.
No, i pored toga ima i jedno iznenađenje. Đoan Penjaroja je precrtao Kajla Olmena za ovaj meč. Olmen nije igrao previše u poslednje vreme.
Tabela
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Sastavi
PARTIZAN - MAKABI
Hala: Arena
Sudije: Mehdi Difala, Manuel Atard, Kristijan Tajs
PARTIZAN: Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja
MAKABI: Hord, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.. Trener: Oded Kašaš