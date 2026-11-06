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Deseto kolo Evrolige bilo je berićetno za srpsku košarku.

Pobede su ostvarili i Crvena zvezda i Partizan.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crveno-beli su pobedili aktuelnog šampiona Olimpijakos u gostima i sada sa drugog mesta predvode grupi od šest timova sa učinkom od sedam pobeda i tri poraza.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je pobedio Makabi i sada je na 50 odsto uspeha, ima po pet pobeda i poraza, i jedina je ekipa u Evroligi sa takvim učinkom.





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To ga je popelo na 11. mesto na tabeli.