Crvena zvezda i Partizan pobedili u 10. kolu i popravili položaj na tabeli
Evroliga
SRPSKI KLUBOVI POBEDAMA POPRAVILI POZICIJE: Ovako izgleda tabela posle trijumfa Crvene zvezde i Partizana
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Deseto kolo Evrolige bilo je berićetno za srpsku košarku.
Pobede su ostvarili i Crvena zvezda i Partizan.
Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Crveno-beli su pobedili aktuelnog šampiona Olimpijakos u gostima i sada sa drugog mesta predvode grupi od šest timova sa učinkom od sedam pobeda i tri poraza.
Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Partizan je pobedio Makabi i sada je na 50 odsto uspeha, ima po pet pobeda i poraza, i jedina je ekipa u Evroligi sa takvim učinkom.
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To ga je popelo na 11. mesto na tabeli.
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