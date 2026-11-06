Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos kao gosti rezultatom 57:62 u utakmici 10. kola Evrolige.
EVROLIGA
PRVE REČI NAVARA NAKON VELIKE POBEDE U ATINI: Španac čvrsto na zemlji posle skalpa prvaka Evrope, pomenuo i Nvoru...
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Crveno-beli su tako zabeležili veliku pobedu nad aktuelnim prvakom Evrope u sred Atine i sada imaju skor 7-3.
Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener Crvene zvezde Ibon Navaro.
"Trenutno imam gorko-sladak osećaj. U drugom poluvremenu nismo uspeli da igramo protiv njihove čvrstine. Na kraju smo uspeli, moramo da nastavimo. Nije gotovo, igramo na strani u narednim nedeljama. Moramo da shvatimo šta se desilo u drugom poluvremenu", rekao je Navaro.
O Nvori i skokovima.
"On je neverovatan igrač, ali je ponekad jednodimenzionalan. Može da pogađa, skače... Imao je misiju večeras i uspeo je u tome".
Kakav je tim Zvezda?
"Mi pokušavamo da budemo kompletan tim, ne možete da uspete ako ste dobri samo u jednom", objasnio je Navaro
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