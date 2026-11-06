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Crveno-beli su tako zabeležili veliku pobedu nad aktuelnim prvakom Evrope u sred Atine i sada imaju skor 7-3.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener Crvene zvezde Ibon Navaro.

"Trenutno imam gorko-sladak osećaj. U drugom poluvremenu nismo uspeli da igramo protiv njihove čvrstine. Na kraju smo uspeli, moramo da nastavimo. Nije gotovo, igramo na strani u narednim nedeljama. Moramo da shvatimo šta se desilo u drugom poluvremenu", rekao je Navaro.



O Nvori i skokovima.

"On je neverovatan igrač, ali je ponekad jednodimenzionalan. Može da pogađa, skače... Imao je misiju večeras i uspeo je u tome".

Kakav je tim Zvezda?

"Mi pokušavamo da budemo kompletan tim, ne možete da uspete ako ste dobri samo u jednom", objasnio je Navaro