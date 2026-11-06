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1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Čestitam timu na preživljavanju, na pobedi. Večeras mislim da su bila dva različita poluvremena. U prvom mislim da smo kontrolisali defanzivni skok, imali smo skoro 45% iz igre u prvih dvadeset minuta. To nam je pomoglo da igramo dobro. Takođe, mislim da je Olimpijakosu falilo preciznosti iz daljine. U drugom poluvremenu su oba tima počela loše. Mislim da je nedostatak kontrole našeg defanzivnog skoka i izgubljenih lopti, dalo Olimpijakosu previše prilike da trči i pogodi iz druge šanse. Olimpijakos je najbolji tim Evrolige u ovome. Na kraju je ovaj šut Krisa Džonsa završio utakmicu" počeo je Navaro.

Govorio je španski trener i o drugom poluvremenu, u kojem se Zvezda mučila.

"Svaki igrač kontroliše emocije na drugačiji način. Šta se desilo u drugom poluvremenu, pojačao se intezitet i kontakt, znali smo da će se to desiti. U tom momentu kada kreneš da praviš greške, promašij otvorene šuteve, samopouzdanje padne. Zato sam rekao da čestitam mojim igračima na preživljavanju. Igrali smo protiv Olimpijakosa, šampiona. Ne samo što imaju talenat i sjajnog trenera, već što mogu da nadoknade sve, utakmica protiv njih nikada nije gotova. Bilo u gostima ili na strani."

Kristijan Koloko je faktički preporodio crveno-bele.

"Doneo je timu nešto nešto što nam je nedostajalo. Igrač koji je sposoban da blokira šuteve, igra pod obručem i igrač koji ne dozvoljava protivnicima lako da pogađaju iz reketa. Srećni smo sa njim i svime što je pružio u prve dve utakmice. Ovo je normalno, on je prilagodio, razumeo sve, sigurno će nastaviti da pomaže timu. On nije glavni faktor da tim igra dobro samo zbog njega. Tim je igrao tri meseca bez njega, i tačno je da nam je nedostajao poslednji deo slagalice, on ga je doneo i veoma smo zadovoljni sa njim."

Navaro poručuje da treba razmišljati o ispravljanju grešaka, a ne momentalno o velikim ciljevima.

"Tačno je da svi pričaju o plej-ofu. Ali ne možeš u 10. rundi misliti o tome. Posebno kada imaš mnogo stvari da ispraviš. Mi moramo da mislimo kako da ispravljamo neke greške. Kada razmišljaš o konačnom cilju, moraš da razmišljaš kako do njega da dođeš. Bolje je biti fokusiran šta treba da uradiš svaki dan da dobiješ šansu da dođeš dotle", zaključio je Navaro.