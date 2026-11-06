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Vlade Đurović oglasio se uoči meča Olimpijakos - Crvena zvezda u 10. kolu Evrolige.

Iskusni košarkaški stručnjak je kao analitičar u studiju TV Arena rekao da su mu mnogi navijači prilazili sa velikom dozom optimizma.

1/4 Vidi galeriju Crvena zvezda - Široki Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Čitavo vreme govorim ljudima, svi mi kažu "dobijamo, dobijamo", ja im kažem, jako teško... Šta je vama, ljudi? Čak i Željko Obradović da igra, Panatinaikos koji je najjači tim, da li bi bio favorit u njihovoj dvorani? Ne bi. Pa, kako to odjednom sada Zvezda favorit? To nije normalno. To mi ne ide u glavu. Čak im igra i Furnije, Milutinov već počeo ranije da igra... To je tim koji je tri puta skuplji od Zvezde i koji igra kod kuće. Zamislite da braći Angepolulos koji su vlasnici, kažete, "biće teško"... Oni su već ubeležili dva boda".

Đurović, međutim, u sebi veruje da Crvena zvezda, uz neke uslove može do pobede u Atini.

"Zvezda može da dobije, ali znaš koliko uslova treba? Da ima vrlo korektno suđenje, da odigra svoju najbolju partiju, i da Olimpijakos ne odigra najbolju partiju. Mnogo uslova treba da bi Zvezda dobila. Ja ovako govorim, a u sebi se nadam da će Zvezda dobiti"

Đurović je pravio kalkulacije do kraja godine.

"Olimpijakos je zvanični šampion Evrope i jedan od najvećih favorita i ove sezone. I to sve bez Montera i Dorsija, dvojice bitnih igrača. Vezenkov nije u formi u kojoj je bio ranije, nije ni Milutinov. Guraju zato što imaju kvalitet, znaju šta rade, imaju disciplinu. Mnogo su težak protivnik za otvaranje ciklusa od 11 utakmica do kraja godine. Zvezda ima tri kod kuće i osam na strani. Ako dobije tri kod kuće i bar dve u gostima, na primer Pariz i Milano, imala bi 11 pobeda i imala pozitivan skor".

"Zvezda je u izvanrednom momentumu, igrači su počeli da dobijaju samopouzdanje. Veruju da mogu. Doveli su odličnog igrača na poziciji centra. Verovatno i ovi šuteri razmišljaju, "ako promašim, ovaj dugački može da pokupi loptu i da me izvadi". Sad je prilika da vidimo te igrače Zvezde. Da vidimo sada tog istog Kartera, Batlera, Koloka... kada igraju protiv igrača koji su skuplji i koji imaju veći rejting. Ako Zvezda bude igrala dobro, ja ću da budem zadovoljan. Ovo je veliki ispit za igrače Zvezde i za stručni štab."

00:37 Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir