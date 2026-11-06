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Sve su glasnije spekulacije o mogućem rastanku Danijela Tajsa i Makabija, ali bi iskusni nemački centar ipak mogao da se nađe na parketu protiv Partizana.

Kako prenosi izraelska "Walla", Tajs će se vratiti u sastav Makabija za duel sa crno-belima, koji je na programu od 20.45 u Beogradskoj areni.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nemački reprezentativac propustio je prethodne dve utakmice izraelskog tima, a u međuvremenu su se pojavile informacije da je blizu odlaska iz kluba. Zbog toga je njegov nastup protiv Partizana bio pod znakom pitanja, ali bi Oded Kataš ipak mogao da računa na njegove usluge.

Zanimljivo je da je Tajs poslednji meč odigrao upravo u Beogradskoj areni, kada se Makabi sastao sa Crvenom zvezdom.

Sa druge strane, Partizan bi mogao da ima ozbiljne probleme pod košem, pošto je nastup Kevrijusa Hejsa neizvestan. Eventualni izostanak centra crno-belih dodatno bi zakomplikovao posao ekipi Đoana Penjaroje, naročito ukoliko se potvrdi povratak iskusnog Nemca u redove Makabija.

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