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Košarkaši Partizana od 20.45 časova dočekuju Makabi iz Tel Aviva u okviru desetog kola Evrolige, ali će Đoan Penjaroja imati ozbiljne kadrovske probleme pred važan duel u Beogradskoj areni.

Crno-beli su potvrdili da Kevarijus Hejs neće biti u sastavu za utakmicu protiv izraelskog tima, pošto američki centar ima problema sa povredom ramena.

1/4 Vidi galeriju Kevarijus Hejs Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen/INstagram/KK Partizan

Usled povrede ramena, centar Partizana Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija. Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice - saopštio je klub iz Humske.

Ovaj izostanak predstavlja dodatnu glavobolju za Penjaroju, posebno imajući u vidu da je van stroja i Tonje Džekiri.

- Usled povrede ramena, centar Partizana Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija. Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice - saopštio je Partizan.

Tako će Žofri Lovernj ostati jedini raspoloživi klasični centar u ekipi Partizana, dok će značajnu pomoć u reketu morati da pruži i Nikola Tanasković.

Nema sumnje da će oslabljena centarska linija predstavljati veliki izazov za crno-bele, naročito protiv Makabija, koji u svojim redovima ima nekoliko kvalitetnih visokih igrača.

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