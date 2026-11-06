PARTIZAN SE OGLASIO, STIŽU NOVOSTI IZ HUMSKE! Crno-beli otkrili šta se dešava sa centrom!
Košarkaši Partizana od 20.45 časova dočekuju Makabi iz Tel Aviva u okviru desetog kola Evrolige, ali će Đoan Penjaroja imati ozbiljne kadrovske probleme pred važan duel u Beogradskoj areni.
Crno-beli su potvrdili da Kevarijus Hejs neće biti u sastavu za utakmicu protiv izraelskog tima, pošto američki centar ima problema sa povredom ramena.
Usled povrede ramena, centar Partizana Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija. Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice - saopštio je klub iz Humske.
Ovaj izostanak predstavlja dodatnu glavobolju za Penjaroju, posebno imajući u vidu da je van stroja i Tonje Džekiri.
- Usled povrede ramena, centar Partizana Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija. Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice - saopštio je Partizan.
Tako će Žofri Lovernj ostati jedini raspoloživi klasični centar u ekipi Partizana, dok će značajnu pomoć u reketu morati da pruži i Nikola Tanasković.
Nema sumnje da će oslabljena centarska linija predstavljati veliki izazov za crno-bele, naročito protiv Makabija, koji u svojim redovima ima nekoliko kvalitetnih visokih igrača.
BONUS VIDEO: