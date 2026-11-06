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Amerikanac sa slovenačkim pasošem odigrao je sjajno prvi deo sezone u dresu Verone, a njegove partije nisu prošle nezapaženo. Kao najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje izdvojila se Olimpija Milano.

Prema pisanju španskog portala „Encestando“, italijanski velikan već je započeo pregovore sa Tobijem, dok portal „Real Olimpia Milano“ navodi da bi dogovor mogao da bude postignut već u narednim satima.

Milano je primoran da reaguje na tržištu nakon što je potvrđeno da će Devin Buker zbog povrede odsustvovati oko tri meseca. Upravo bi Tobi mogao da bude rešenje za probleme italijanskog kluba pod košem.

Nekadašnji centar crveno-belih blista u dresu Verone. U dosadašnjem delu sezone u italijanskom prvenstvu prosečno beleži 18,2 poena i 11,8 skokova po utakmici, dok je za odlične partije tokom oktobra nagrađen MVP priznanjem, uz učinak od 15,8 poena i 11,3 skoka u proseku.

Zanimljivo je da je Tobi već pokazao šta može protiv potencijalnog novog kluba. U duelu sa Milanom upisao je 13 poena, 14 skokova i dve asistencije, uz značajan doprinos pobedi svog tima.

Prema dostupnim informacijama, realizacija transfera ne bi trebalo da predstavlja veliki problem. Tobijev ugovor sa Veronom navodno sadrži otkupnu klauzulu od svega 50.000 evra u slučaju ponude nekog evroligaškog kluba.

Tobi je dres Crvene zvezde nosio tokom sezone 2023/24, kada je na Mali Kalemegdan stigao iz Barselone. U Evroligi je prosečno beležio 3,6 poena i 2,3 skoka, dok je u ABA ligi imao znatno bolji učinak od 8,8 poena i 5,1 skoka po utakmici.

Nakon rastanka sa crveno-belima proveo je dve sezone u Gran Kanariji, a ovog leta preselio se u Veronu. Sada bi, posle sjajnih partija u Italiji, mogao da napravi novi veliki korak u karijeri i ponovo zaigra u elitnom evropskom takmičenju.