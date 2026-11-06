Košarkaši Žalgirisa savladali su Bešiktaš na gostovanju rezultatom 83:69 u u utakmici 10. kola Evrolige.
EVROLIGA
DEBAKL ALIMPIJEVIĆA U ISTANBULU: Žalgiris razbio Bešiktaš...
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Žalgiris je zabeležio i šestu pobedu, dok je Bešiktaš upisao šesti poraz.
Tim srspkog selektora Dušana Alimpijevića doživeo je pravi brodolom na svom terenu, a utakmica je prelomljena u drugog četvrtini koju je litvanski velikan dobio sa 11 poena prednosti.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Azulas Tubelis sa 14 poena, Marijus Grigonis je dodao 13, dok je Jonas Valančijunas imao učinak od 12 poena i 11 skokova.
U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, najbolji je bio Judžin Omoruji sa 17 poena, dok je Venjen Gejbrijel ubacio 14.
U narednom kolu Žalgiris gostuje Milanu, dok Bešiktaš gostuje Asvelu.
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